Торговый центр в Ханты-Мансийске эвакуировали из-за ложного минирования

Фото пресс-службы администрации города

В Ханты-Мансийске сегодня утром, 28 сентября, участок дороги на улице Мира, 45 полностью оцепили сотрудники полиции, так как стражам порядка поступило ложное сообщение о минировании ТЦ.

Как пояснила управляющая ТЦ «Небо» Александра Мельникова, в адрес администрации торгового объекта поступило анонимное сообщение о том, что здание заминировано. Кстати, сообщение было второе за последние три недели.

Отмечается, что на место экстренно выехали профильные службы города. Посетителей торгового центра оперативно эвакуировали.

Полицейские вместе с кинологами провели проверку, по результатам которой выяснилось, что сообщение ложное.

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