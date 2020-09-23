В Югре ЖКХ готовы к отопительному сезону

фото: Правительство ХМАО-Югры

Регион готов к отопительному сезону на 100 %. С 1 сентября запустили отопление в объектах социального значения, а в домах – с 10 сентября.

Но всё же 509 жалоб поступило об отсутствии тепла в домах. Об этом заявила глава округа.

Подробно о готовности объектов жизнеобеспечения и населённых пунктов к началу отопительного сезона рассказал директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Илья Ким.

Предприятиями коммунального комплекса сформированы в необходимом объеме запасы топлива, а также заключены договоры на поставку топлива.

Во всех муниципальных образованиях в течение 2020 года проведено более 2 тыс. противоаварийных тренировок, эта работа продолжается.

В целях обеспечения оперативной, полной и достоверной информации о возникающих авариях и инцидентах на объектах ЖКХ в автономном округе обеспечен запуск и осуществляется контроль по наполнению специализированной системы операторами муниципальных образований.

Аварий и ЧС на объектах ЖКХ не зафиксировано.

На заседании было отмечено, что с начала года обследовали порядка 13 тыс. жилых зданий, провели1500 рейдов по территориям ведения садоводства и огородничества. В 12 муниципальных образованиях создали 51 учебный класс-тренажёр для детей, предназначенных для отработки практических действий в случае пожара. Более 5 тыс. мест проживания многодетных, малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения оборудовали автономными пожарными извещателями.