В Сургуте экс-сотрудника МЧС будут судить за взятки Фото: pixabay.com

Бывший сотрудник ГУ МЧС России по ХМАО-Югре обвиняется в совершении четырех преступлений: получение должностным лицом взятки за незаконные действия и бездействие, злоупотребление должностными полномочиями, посредничество в коммерческом подкупе.

Следствие установило, что обвиняемый занимал должность инспектора государственного пожарного надзора. Он получал взятки от предпринимателей г. Сургута за лояльный подход при проведении проверок соблюдения правил пожарной безопасности на обслуживаемых объектах. Так, в 2015 году он заставил представителя управляющей компании к заключению гражданско-правового договора с коммерческой организацией, находящейся под его контролем, а также в 2019 году оказал своему знакомому содействие в получении коммерческого подкупа.

– Всего за указанный период государственным служащим получены взятки в виде денежных средств на сумму более 2 млн рублей. В одном случае он не успел получить денежные средства от предпринимателя в сумме более 250 тыс. рублей, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов, – добавили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело направлено в Сургутский городской суд.