В Нижневартовске молодой человек решил отомстить своей девушке

фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя Нижневартовска. Он подозревается в распространении сведений о частной жизни своей девушки.

Было установлено, что в августе 2020 года подозреваемый воспользовался тем, что его 18-летняя девушка спит. Он взял ее телефон и посмотрел всю информацию в нем. После чего заподозрил ее в измене и переслал на свой телефон фотографии девушки в обнаженном виде.

Между молодыми людьми на почве ревности произошел конфликт. Затем без согласия потерпевшей из мести разместил в социальной сети «ВКонтакте» ее фотографии в обнаженном виде.

– По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, расследование продолжается. В случае установления вины подозреваемого, судом ему может быть назначено наказание до 2-х лет лишения свободы, – добавили в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.