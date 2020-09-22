В Югре злоумышленники ездят пьяными за рулём и вытаскивают из квартир технику Фото: pixabay.com

За минувший день в регионе было совершено 48 преступлений и выявлено 9 830 правонарушений.

Так, в Нягани возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1980 года рождения. Он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенным водительских прав. Автомобиль поместили на штрафстоянку. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В Сургуте мужчина 1999 года рождения проник в квартиру жилого дома по улице Нагорной. Оттуда он вынес системный блок, телевизор, компьютерную мышь. Сумма украденного составила более 18 000 рублей. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику нельзя покидать территорию города.

В Ханты-Мансийске полицейские установили и задержали подозреваемого 1973 года рождения, который украл велосипед стоимостью 13 000 рублей. Он угнал его из подъезда дома по улице Студенческой. Кстати, ранее мужчина уже имел проблемы с законом.

А в Нижневартовске задержали подозреваемого 1988 года рождения. Он украл телевизор «Самсунг» из квартиры жилого дома по улице Ханты-Мансийской. Мужчина уже был ранее неоднократно судим. Ему избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.