Погода в Югре на 19 сентября: прохладно и дожди

Погода в Югре на 19 сентября Фото: pixabay.com

В регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +1...+6, днём +8...+13, по юго-западу +14...+19.

Ханты-Мансийск: переменная облачность. С обеда и до вечера ожидается небольшой дождь. Днём +11, ночью +4. Ветер 5-8 м/с.

Сургут: переменная облачность. После обеда небо затянет тучами, но дождя не предвидится. Днём +10, ночью +4. Ветер 4-10 м/с.

Нижневартовск: переменная облачность. Днём +10, ночью +4. Ветер 5-13 м/с.

Нефтеюганск: переменная облачность. Вечером пройдёт небольшой дождь. Днём +9, ночью +4. Ветер 4-9 м/с.

Когалым: пасмурно. Вечером пройдёт небольшой дождь. Днём +10, ночью +6. Ветер 5-11 м/с.