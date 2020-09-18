Расположение, планировки и сервис. Что еще отличает современный дом бизнес-класса

Специалисты утверждают, что выбор в пользу дома бизнес-класса не происходит спонтанно. Будущие жильцы оценивают не только расположение дома и социальную инфраструктуру, им также важно расстояние до основных пунктов назначения.

После они изучают архитектурный проект: фасад, планировки квартир, а также общественные зоны и уровень сервиса. Однако в 2020 году недостаточно иметь консьерж-службу, охрану, клининг и садовника, чтобы отнести дом к категории «бизнес» – одной из важных составляющих становятся технологии.

Отметим, что квартиры в домах бизнес-класса чаще всего выбирают люди с насыщенной деловой жизнью, но закрытой личной. Аудитория бизнес-класса ценит свой комфорт, безопасность и личное пространство – как раз это они считают одними из приоритетных характеристик при выборе недвижимости в этом сегменте.

Безопасность любого жилого дома представляет собой сложную многоуровневую систему. Владельцы квартир в жилых комплексах бизнес-класса вправе рассчитывать на максимальную безопасность своего имущества и защиту личного пространства на придомовой территории. В современном доме бизнес-класса застройщик уже на стадии проекта предусматривает, как будет обеспечиваться безопасность периметра жилого комплекса, внутренней территории дома, подземной автостоянки, жилой части дома.

«В доме REAL территория полностью закрыта для доступа посторонних, безопасность гарантирует более 45 IP-видеокамер, установленных во дворе и в доме, периметр оборудован системами бесключевого доступа типа ESMART, вся система управления контроля доступом, а также домофоны фирмы Came BPT интегрированы с мобильным приложением, специально разработанным для нашего жилого комплекса, – делится подробностями одного из проектов уровня бизнес-класс Специализированного застройщика «Звезда» заместитель генерального директора Сергей Харциенко.

Системы телеметрии обеспечивают прозрачность, доступность и точность информации о потреблении ресурсов

Системы телеметрии обеспечивают прозрачность, доступность и точность информации о потреблении ресурсов, оплату только качественных ресурсов, возможность управления использованием ресурсов и их стоимостью, работают на повышение качества обслуживания.

«В «Реале» все приборы индивидуального учета расположены в местах общего пользования, удобны для доступа и скрыты дизайнерскими и техническими решениями. Они оборудованы системой телеметрии и подключены к автоматизированной системе коммерческого учета энергоресурсов. Это очень удобно за счет полной прозрачности расчетов – показания собираются и обрабатываются автоматически, отображаются и в кабинете сотрудника управляющей компании, и в кабинете жителя, снижая таким образом существенную часть вопросов по показаниям и снимая необходимость обращения во множество систем — все происходит в едином окне», – рассказывает Сергей Александрович.

Будущие жильцы оценивают не только расположение дома и социальную инфраструктуру

«С помощью мобильного приложения житель «Реала» может открывать двери, ворота и калитки дома, просматривать некоторые видеокамеры, следить за показаниями приборов индивидуального учета, а также взаимодействовать с управляющей компанией и консьерж-службой, как в части эксплуатации дома, так и по дополнительным услугам», – констатирует Сергей Харциенко.

Технологичное наполнение дома становится реальностью. Жилье бизнес-класса – это не только локация, архитектура и уровень сервиса. Это умные системы, которые позволяют собственникам квартир держать под контролем повседневные задачи, создавая вокруг максимально безопасную и комфортную среду для жизни, работы, путешествий.

Дом REAL

Расположение: г. Тюмень, ул. Туринская, 7

https://www.real–72.ru/

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