В Сургуте в отношении пьяного деда возбудили ещё одно уголовное дело

фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 68-летнего пенсионера по статье «Угроза применения насилия в отношении представителей власти».

Напомним, что в Сургуте на весь город прогремел случай, когда пьяный дед высунул в окно своего двухлетнего внука. Родителей дома не было. Пенсионер приглядывал за малышом. Сам инцидент произошёл 14 сентября во второй половине дня в доме № 2 по ул. Г.Кукуевицкого на пятом этаже. К счастью, ребенок не пострадал. А нерадивого родственника привлекли к уголовной ответственности.

Бдительные прохожие вовремя забили тревогу и вызвали полицейских. Прибывшие на место правоохранительные органы не сразу попали в квартиру.

- Свои угрозы 68-летний гражданин подтверждал ударами по двери находящейся у него кувалдой и замахами ее на полицейских, - добавили в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Данное уголовное дело приобщат к незаконным действиям, совершенных мужчиной в отношении своего внука.