Пьяный житель Сургута, который грозился выкинуть двухлетнего внука с пятого этажа, попал на видео

Дед отказывался пускать полицейских в свою квартиру. Фото: скриншот с видео

Трагедией едва не завершилось ЧП с участием 68-летнего жителя Сургута и его двухлетним внуком. Пьяный дед, устроивший застолье у себя в квартире, чуть не выкинул из окна ребёнка, высунув малыша из окна пятого этажа. Мужчина держал мальчика головой вниз и грозился сбросить с высоты. Инцидент произошёл вчера, 14 сентября, около 17 часов в одной из квартир по улице Кукуевицкого.

Очевидцами происшествия стали местные жители. Один из мужчин заметил проезжавших неподалёку полицейских, догнал их на своём автомобиле и рассказал о случившемся. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, младший сержант полиции Родион Чумак и прапорщик полиции Евгений Литвинов тут же передали информацию в дежурную часть и направились к месту происшествия.

- Поднявшись на пятый этаж, полицейские взломали дверь квартиры и вошли внутрь. Испуганного двухлетнего мальчика они обнаружили в одной из комнат под сушилкой для белья. На месте происшествия задержан дедушка ребёнка, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции передали малыша работникам скорой медицинской помощи, - рассказала Ирина Волк.

В момент, когда дедушка высунул мальчика в окно, мама пошла в магазин, а папа находился на работе. По данным местных СМИ, мужчина наотрез отказался пускать полицейских в квартиру, именно поэтому им пришлось ломать дверь, чтобы спасти ребёнка.

К счастью, травм у мальчика не оказалось, поэтому от госпитализации сына вернувшаяся домой мать отказалась. Ранее женщина уже оставляла малыша с дедушкой, однако таких эксцессов не было никогда.

ОФИЦИАЛЬНО

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Югра» в пресс-службе СК РФ по ХМАО, Югре в отношении деда возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». По инициативе руководства сургутского СК перед городской прокуратурой постановлен вопрос о передаче уголовного дела в производство следователей возглавляемого ими отдела.