В Югре злоумышленники приникают в чужие гаражи и воруют одежду из магазинов Фото: pixabay.com

Так, в Ханты-Мансийске мужчина 1972 года рождения проник в чужой гараж, который находится по улице Северная, и украл оттуда три набора ключей и два вида масел. Ущерб заявителю составил 4500 рублей. Полицейские возбудили уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведения.

А в Сургуте мужчина 1990 года рождения, гуляя по торговому центру, заглянул в магазин. Но с пустыми руками не ушёл, прихватил с собой одежду. Стоимость украденного составила 6 000 рублей. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело. Фигуранту запрещено покидать город, он находится под подпиской о невыезде.

В Октябрьском районе задержали гражданина 1983 года рождения. Он разъезжал пьяным за рулем. Ранее мужчина был лишен права управления. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Автомобиль помещен на штрафстоянку.

Сотрудниками уголовного розыска Нефтеюганска задержали подозреваемого 1992 года рождения, который украл из магазина по улице Нефтяников жесткий внешний диск, портативную колонку, общей стоимостью более 11 тысяч рублей. Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.