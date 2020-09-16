В Югре презентовали проект «Я обучаю робота»

Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Главврач Нижневартовской городской детской поликлиники Татьяна Загинайко, совместно с разработчиком Дмитрием Тей из Ханты-Мансийска, презентовала жителям округа инновационный, первый в России проект «Я обучаю робота».

В разработке и при процедуре создания искусственного интеллекта привлекут медицинских работников и родители маленьких пациентов. Участники проекта смогут при помощи специально-разработанного приложения на смартфоне проводить на приемах анонимное фотографирование горла, носа и глаз ребенка для загрузки информации в базу данных робота. Таким образом, в школах и садиках при первых симптомах заболевания ребенка учителя и медсестры смогут получать сообщения через приложение. Далее, в незамедлительном порядке будут приниматься решения о допуске или же отстранения ребенка от посещения группы

– Чтобы создать и вырастить искусственный интеллект, необходима определенная база, которая будет в ежедневном режиме пополняться фотографиями. При успешном внедрении, проект начнет функционировать на базе поликлиник, детских садов, школ. Важно отметить, что врачи на приемах, с самого первого дня презентации проекта, уже начали с большим интересом изучать и тестировать программу вместе с родителями юных пациентов, - пояснил заместитель главного врача по медицинской части Сергей Ковалев.