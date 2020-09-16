В Югре произошли изменения в составе правительства

фото6: Департамент общественных и внешних связей ХМАО – Югры

С окончанием срока служебных контрактов с 15 сентября покинули свой пост руководители пяти исполнительных органов государственной власти:

Сергей Артамонов – директор департамента физической культуры и спорта;

Алексей Варлаков – директор департамента труда и занятости населения;

Ирина Астапенко – директор департамента государственной гражданской службы и кадровой политики;

Александр Некрасов – директор департамента гражданской защиты населения;

Дмитрий Сергиенко – руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

В департаментах и службе определены исполняющие обязанности.

Решения о назначениях на эти должности будут приняты в ближайшее время, по отдельным из них будет проведён общественный отбор кандидатов.

Напомним, что губернатор Югры Наталья Комарова накануне подписала распоряжение «Об организации формирования исполнительных органов государственной власти и государственных органов ХМАО – Югры».

В соответствии с Уставом округа новый состав правительства должен быть сформирован в срок не позднее 3 месяцев.