В Югре новое правительство сформируют в течение трех месяцев

фото: пресс-служба Правительства ХМАО-Югры

Глава региона Наталья Комарова подписала распоряжение «Об организации формирования исполнительных органов государственной власти и государственных органов ХМАО – Югры».

«Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры продолжает действовать до формирования нового состава», - говорится в документе.

Руководителю аппарата губернатора – заместителю главы региона Анатолию Уткину и первому заместителю губернатора округа Алексею Шипилову поручено до 21 сентября 2020 года предложить по персональному составу высшего органа власти автономного округа, структуре исполнительных органов государственной власти, распределению обязанностей между первыми заместителями губернатора и заместителями губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.

В соответствии с Уставом округа, новый состав правительства должен быть сформирован в срок не позднее 3 месяцев.