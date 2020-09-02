Молодых людей из Сургута приглашают принять участие во всероссийском проекте

Заявку необходимо подать до 6 октября Фото: pixabay.com

Всероссийский проект «Крылья возможностей» с сентября по октябрь 2020 года реализует Федеральное агентство по делам молодежи РФ. Проект будет проходить в два этапа: окружные инклюзивные платформы и образовательная онлайн-программа.

С 12 по 30 октября будет проходить онлайн программа. Участие в ней смогут принять 1 500 человек. Будет 30 команд по 50 человек.

Основные направления будут следующими: молодежные медиа, политика, лидерство, копирайтинг, дизайн, информационные технологии, предпринимательство, проектная работа и некоммерческий сектор. Программа включает в себя вебинары, прямые эфиры, видео-чаты, презентации лучших проектов.

Принять участие в образовательном проекте могут молодые люди от 18 до 35 лет.

Регистрация осуществляется в автоматизированной системе АИС «Молодежь России».

Помимо участия молодые люди смогут представить свои инициативы на грантовом конкурсе молодежных инициатив «Росмолодежь» и получить до 1,5 млн. рублей на поддержку социально-значимых проектов.

Заявки на грантовый конкурс принимаются до 6 октября.

Для консультаций по вопросом участия можно обратиться по телефону: +7 (495) 668-80-08.