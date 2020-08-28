Глава Когалыма поверил ремонтные работы, идущие в спортивном комплексе

Фото: администрация Когалыма

Глава Когалыма Николай Пальчиков продолжает инспектировать строительные объекты. На днях он посетил стройку в левобережной части города, а вчера - осмотрел ход реконструкции спортивного комплекса по улице Набережная, 59.

Сейчас помещение подготавливают под установку автоматизированного индивидуального теплового пункта, в зале для единоборств приступили к обустройству пола под борцовский настил, а в других помещениях ведутся отделочные работы. Кроме того, специалисты приступили к обновлению фасада и благоустройству прилегающей территории.

Фото: администрация Когалыма

Общая площадь ремонтных работ составляет около 870 квадратных метров. В здании предусмотрены тренировочные залы, медицинский кабинет, административные помещения, раздевалки и душевые.

По словам главы города, заниматься здесь будут воспитанники секций борьбы и самбо МАУ «Спортивная школа «Дворец спорта».