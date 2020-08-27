Глава Когалыма посетил стройку в левобережной части города

Фото: администрация Когалыма

Глава Когалыма Николай Пальчиков совместно с прокурором города Алексеем Горбуновым проверили ход строительства многоквартирных домов в левобережной части города. Всего было осмотрено шесть объектов, находящихся на разных стадиях готовности.

Особое внимание глава города уделил созданию комфортных и функциональных дворов.

-Правильно обустроенная парковка, безопасная игровая площадка, удобные пешеходные дорожки, пандусы и прочее должны быть сделаны качественно и удобно для жильцов, - сказал Николай Пальчиков.

Фото: администрация Когалыма

План на 2020 год по строительству жилья составляет 17 тысяч квадратных метров. Сегодня в Когалыме возводятся семь домов, все они предназначены для переселения горожан из ветхого и аварийного строений.

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