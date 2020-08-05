2020-08-05T14:04:51+03:00
Недвижимость

В Когалыме строят детский сад, рассчитанный на 320 малышей

Сдать объект планируют уже в конце этого года
Вера Зенина
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Фото: администрация города Когалыма, соцсеть "ВКонтактеФото: администрация города Когалыма, соцсеть "ВКонтакте
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В Когалыме продолжается строительство детского сада в восьмом микрорайоне. На сегодняшний день специалисты уже закончили кирпичную кладку наружных стен, перегородок третьего этажа и чердака.

Сейчас рабочие приступили к монтажу стропильной системы крыши, установке окон, а также сетей отопления и водоснабжения. Позже они возьмутся за освещения всех трёх этажей и внутренние отделочные работы.

На данном этапе подрядная организация уже приступила к отсыпке территории, также идёт монтаж бордюров и ограждений.

Сам детский сад рассчитан на 16 групп, в том числе ясельные. Для занятий с детьми здесь будут располагаться два бассейна, гимнастический и тренажёрный залы, а также музыкальный и универсальный. Помимо этого, ребята получат помещение эстетического развития и медицинский блок. На участках появятся игровые сооружения, веранды и беседки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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