В Когалыме строят детский сад, рассчитанный на 320 малышей
В Когалыме продолжается строительство детского сада в восьмом микрорайоне. На сегодняшний день специалисты уже закончили кирпичную кладку наружных стен, перегородок третьего этажа и чердака.
Сейчас рабочие приступили к монтажу стропильной системы крыши, установке окон, а также сетей отопления и водоснабжения. Позже они возьмутся за освещения всех трёх этажей и внутренние отделочные работы.
На данном этапе подрядная организация уже приступила к отсыпке территории, также идёт монтаж бордюров и ограждений.
Сам детский сад рассчитан на 16 групп, в том числе ясельные. Для занятий с детьми здесь будут располагаться два бассейна, гимнастический и тренажёрный залы, а также музыкальный и универсальный. Помимо этого, ребята получат помещение эстетического развития и медицинский блок. На участках появятся игровые сооружения, веранды и беседки.
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ИСТОЧНИК KP.RU