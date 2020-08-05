2020-08-05T08:04:15+03:00
Общество

В Когалыме приступили к проверке школ и детских садов к новому учебному году

На данный момент нарушений не выявлено
Вера Зенина
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Фото: www.admkogalym.ruФото: www.admkogalym.ru
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Межведомственная комиссия Когалыма приступила к проверке школ и детских садов к новому учебному году. В её состав вошли специалисты управления образования и жилищно-коммунального хозяйства, пожарной охраны, правоохранительных органов и капитального строительства.

Первыми на очереди стали детские сады: «Буратино», «Сказка» и «Березка», а также два корпуса школы №8.

Члены комиссии оценили готовность к работе систем электроэнергии, водоснабжения, отопления, канализации и проверили исправность тепловых узлов.

- Подготовка учреждений образования осуществляется в плановом режиме. В ходе приёмки особое внимание уделяется антитеррористической защищенности объектов, пожарной безопасности, соблюдению эпидемиологических норм и требований, - пояснила начальник управления образования Светлана Гришина.

По данным специалистов, в этом году основные силы и средства были сосредоточены на ремонте и покраске фасадов зданий. За счёт окружного и местного бюджетов был проведён капитальный ремонт спортивных залов. В некоторых учреждениях заменили системы канализации и вентиляции.

В целом на подготовку образовательных организаций было выделено порядка 58 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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