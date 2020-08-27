Не желая быть задержанным, сургутянин прыснул в лицо полицейским из газового баллончика

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Следственный комитет Сургута возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ «применение насилия в отношении представителя власти».

Было установлено, что 21 августа около 21:00 обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения и находясь в районе СОТ «Газовик», распылил в лицо двоих сотрудников полиции слезоточивый газ. Сделал он это потому, что не хотел быть привлечённым к уголовной ответственности за неоднократное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Также стало известно, что обвиняемый уже имеет несколько судимостей, три из них - за вождение машины под действием алкоголя. Также он был объявлялся в розыск, скрываясь от правоохранительных органов.

Сейчас злоумышленник заключён под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

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