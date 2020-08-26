Житель Ханты-Мансийска отправится в тюрьму за нападение и наезд на сотрудников полиции

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Суд Ханты-Мансийска вынес обвинительный приговор 27-летнему местному жителю по двум преступлениям: применение насилия в отношении представителя власти, а также повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Было установлено, что 3 мая в 20:30 подсудимый сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, при этом мужчина игнорировал требования сотрудников остановиться и пытался скрыться от преследования.

Через некоторое время, устав от погони, злоумышленник притормозил в районе дома 72 по улице Чехова. В этом момент к нему направился полицейский, чтобы пресечь дальнейшее нарушение закона. Однако подобное не входило в планы преступника, не желая сдаваться, он резко нажал на газ и сбил правоохранителя, после чего скрылся с места происшествия.

Спустя 20 минут его задержали и посадили в служебный автомобиль. Тогда подсудимый, обуреваемый злостью, ударил сотрудника дорожно-патрульной службы в область лица затылочной частью головы.

Кроме того, было установлено, что подсудимый, уже имеет двойную судимость за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором суда злоумышленник признан виновным и отправится в колонию общего режима на 2 года и 6 месяцев. Также он лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами в течении трёх лет и обязан выплатить штраф в 200 тысяч рублей.