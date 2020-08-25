В Сургуте открываются спортивные площадки

Фото: администрация Сургута

Жителей Сургута ждёт хорошая новость: с понедельника в городе открываются спортивные площадки.

Однако это не значит, что можно забывать о профилактических мерах. При занятиях на открытом воздухе важно соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров, а также помнить о комфорте окружающих: с 22:00 до 8:00 на площадках должно быть тихо.

Кроме того, некоторые территории могут быть закрыты для посещений в определенное время, так как на них занимаются группы профессиональных спортсменов. Например, поупражняться в спортивном ядре, расположенном в 35-ом микрорайоне, можно с 6:00 до 9:00 или с 18:00 до 23:00.

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