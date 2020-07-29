В Урае появится детская игровая площадка нового поколения
В Урае появится детская игровая площадка нового поколения, располагаться она будет в районе дворца спорта «Звёзды Югры».
Место для установки ультрасовременного детского комплекса выбрано не случайно. Эта территория имеет большую площадь и востребована жителями не только для спортивных занятий, но и для прогулок на свежем воздухе.
Для развлечению маленьких югорчан здесь установят только современные игровые формы: качели, городки, машинки и качалки. Главным новшеством станет мягкое резиновое покрытие, при падении на него ребёнок даже не почувствует боли.
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ИСТОЧНИК KP.RU