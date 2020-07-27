Общественники Ханты-Мансийска приступили к осмотру детских и спортивных площадок

27 Июль 2020 2020-07-27T13:11:22+03:00

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В Ханты-Мансийске начались проверки детских и спортивных площадок, осматривают их на наличия повреждений и соответствие нормам безопасности.

Чтобы охватить как можно больше объектов, в городе организовали семь мониторинговых групп, в состав которых вошли представители спортивной и родительской общественности, а также сотрудники муниципальных спортивных учреждений.

-Задача каждой из групп - обследовать площадки на предмет соблюдения требований безопасности. Как установлены ограждения и ворота? Ничего ли не сломано? Основное внимание обращаем на поломки, неисправные детали и узлы. Все это мы фиксируем, фотографируем, составляем специальный акт и отправляем либо в управляющую компанию, либо департаменту городского хозяйства города, - рассказывает начальник отдела по организации и проведению физкультурно-спортивных мероприятий СК «Дружба» Андрей Мудрик.

Сейчас в городе построено много новых площадок с современными покрытиями, появляются спортивные комплексы, скейт-парк, воркаут-объекты, но даже они подвержены естественному износу. Поэтому некоторые конструкции общественники проверяют лично на себе - залезают на турник, качаются на качелях и скатываются с горок.

ИСТОЧНИК KP.RU