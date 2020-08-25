Югорские всадники завоевали 4 награды на международных соревнованиях по конкуру

Фото: департамент физической культуры и спорта Югры

Воспитанники конно-спортивного клуба «Мустанг» успешно выступили на международных соревнованиях по конкуру, которые прошли в Московской области.

Так, Богдан Васьковский занял первое место на маршруте с высотой препятствий 135 сантиметров. Помог ему в этом полукровный жеребец Тенор. В маршруте с уже другой высотой – 140 сантиметров, они стали вторыми. А на дистанции гран-при с высотой в 145 сантиметров – вновь одержали победу.

Другой участник, Глеб Тагиров, также не остался в стороне. Молодой человек смог преодолеть трассу за 66,93 секунды, а также взять высоту в 145 сантиметров на своём мерине Адонисе. Таким образом, он занял второе место.

Всего на турнире выступили четверо всадников из Югры. Они соревновались со спортсменами из России, Германии, Новой Зеландии, Нидерландов, Украины, Латвии, Бельгии, Беларисии, Польши и Дании.

Следующим этапом, к которому будут готовиться ребята, станет первенство России по конкуру. Оно пройдет с 3 по 6 сентября в Тверской области.

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