Югорские спортсмены завоевали три медали на отборочном чемпионате России по лёгкой атлетике

Фото: департамент физической культуры и спорта Югры

В Чеченской Республике продолжается отборочный чемпионат России по лёгкой атлетике. На днях копилка югорской сборной пополнилась ещё двумя медалями. Завоевали их спортсмены из Сургутского района.

Тимур Наниев установил новый рекорд страны в рывке штанги и стал победителем в весовой категории до 109 кг. Следом за ним бронзовую награду в том же весе завоевал Арсен Наниев. В шаге от победы остановился ещё один югорчанин - Сослан Дзагоев.

Чуть ранее Никита Паньков, представляющий не только Сургутский район, но и Ханты-Мансийск, занял 8 место в весовой категории 73 кг.

Фото: департамент физической культуры и спорта Югры

Однако самую первую медаль принёс Оганнес Вардеванян, завоевавший бронзу в весе до 55 килограмм.

Всего в составе сборной команды Югры выступают 5 спортсменов. Победители отправятся на чемпионат Европы в Москве.