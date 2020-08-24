Югорские спортсмены завоевали три медали на отборочном чемпионате России по лёгкой атлетике

Фото: департамент физической культуры и спорта Югры
В Чеченской Республике продолжается отборочный чемпионат России по лёгкой атлетике. На днях копилка югорской сборной пополнилась ещё двумя медалями. Завоевали их спортсмены из Сургутского района.
Тимур Наниев установил новый рекорд страны в рывке штанги и стал победителем в весовой категории до 109 кг. Следом за ним бронзовую награду в том же весе завоевал Арсен Наниев. В шаге от победы остановился ещё один югорчанин - Сослан Дзагоев.
Чуть ранее Никита Паньков, представляющий не только Сургутский район, но и Ханты-Мансийск, занял 8 место в весовой категории 73 кг.
Фото: департамент физической культуры и спорта Югры
Однако самую первую медаль принёс Оганнес Вардеванян, завоевавший бронзу в весе до 55 килограмм.
Всего в составе сборной команды Югры выступают 5 спортсменов. Победители отправятся на чемпионат Европы в Москве.