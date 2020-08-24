Максим Ряшин вручил юным жителям Ханты-Мансийска медали «Лучший выпускник Югры»

Фото: www.admhmansy.ru

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин наградил лучших выпускников города памятными медали и сертификатами на сумму 20 тысяч рублей.

Вручение прошло 18 августа, во время встречи Натальи Комаровой со школьниками, получившими высший результат на ЕГЭ и отличившимися в области спорта, культуры и общественной деятельности.

В ходе беседы молодые люди рассказали о своих успехах в обучении и планах на будущее.

Георгий Кукса сдал экзамен по информатике на 100 баллов. В настоящее время он увлекается программированием и уже создал несколько собственных мини-продуктов. Молодой человек поступает в национальный исследовательский университет ВШЭ на факультет прикладной математики и информатики.

-Хорошие результаты ЕГЭ, это лишь первый шаг, далее нас ждет поступление в ведущие вузы страны. Благодарю Вас, Наталья Владимировна, за возможность показать наш регион на уровне России. -Выпускники Югры имеют хороший уровень знаний, кроме того регион является кузницей чемпионов в различных видах спорта, - сказал выпускник.

Фото: www.admhmansy.ru

Владислава Нухова с детства увлекается шахматами. Девушка набрала 100 баллов по физике и планирует дальнейшее обучение по специальности прикладная математика и информатика.

Илья Жгилев также неравнодушен к этой игре, имея разряд кандидата в мастера спорта. Молодой человек показал лучший результат по информатике. Теперь он планирует обучаться в Санкт-Петербургском государственном университете.

Фото: www.admhmansy.ru

-Отличная учеба - это индикатор способности человека достигать поставленных задач, что является очень ценным качеством. Желаю, чтобы качества, заложенные вашими родителями и педагогами, только укреплялись. Пусть ваши первые юношеские победы превратятся в достижение самых серьезных высот российского и международного уровня, - пожелал ребятам глава города.