Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с выпускниками, получившими высший результат на ЕГЭ

Фото: администрация города Нефтеюганска, соцсеть "ВКонтакте"

Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с выпускниками региональных школ, которые сдали единый государственный экзамен на 100 баллов, а также имеют достижения в области спорта, культуры и общественной деятельности.

-Вы отлично потрудились, справились с этой работой. Заслужили право и одновременно взяли на себя ответственность – выбрать свой дальнейший путь, ответить на предложения лучших вузов страны. Знаю, многие из вас хотят продвигать Югру на межрегиональном и межгосударственном уровне. При этом прошу помнить, что любое, даже самое долгое путешествие заканчивается возвращением домой. Сейчас вы в начале этого путешествия. Знайте – мы всегда ждём вас дома, рады вам и вашим успехам, – обратилась к школьникам Наталья Комарова.

В ходе встречи ребята охотно поделились своими успехами в учёбе. Так, Кирилл Денисов из Белоярского набрал 100 баллов по химии. Этим предметом он увлекся в старшей школе, а в 2020 году занял третье место на региональной олимпиаде.

-Я поступаю в медицинский вуз. Однако направление подготовки пока не выбрал. Планирую после получения диплома вернуться и работать на благо нашего округа, – рассказал выпускник.

Высший балл по русскому языку набрал ученица школы №1 из Пойковского Рузеля Нуруллина. В 2017 году югорчанка получила сертификат на прохождение стажировки в Государственной Думе по итогам регионального этапа молодежного проекта «Учёба для актива региона».

Также о своей будущей профессии рассказал Михаил Амрахов из Югорска, набравший 100 баллов по истории. Стоит добавить, что помимо отличных результатов в учёбе, юноша достиг успехов и в спорте: он являлся членом юношеской команды по мини-футболу, а осенью планирует стать студентом Высшей школы экономики по направлению «Международные отношения».

Всего по результатам ЕГЭ наивысший балл получили 76 выпускников. Кроме того, увеличилась доля высокобалльных работ – от 80 до 100 баллов – по географии, русскому языку, математике, истории, химии и английскому.