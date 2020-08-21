Глава Сургута проверил подготовку школ к новому учебному году

Фото: Вадим Шувалов, соцсеть "ВКонтакте"

Глава Сургута лично ознакомился с подготовкой школ к новому учебному году. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

-Через неделю нас ждёт, пожалуй, самое необычное 1 сентября в новейшей истории: все мы помним о коронавирусе. Постараемся сделать всё, чтобы учителя, родители и школьники не заметили больших изменений, но во главу угла ставим безопасность, - написал Вадим Шувалов.

По его словам, занятия будут организованы по скользящему графику, чтобы ученики приходили в школы в разное время и не создавали очередей на входе.

Также без внимания не оставили антитеррористическую и пожарную безопасности, на которые было выделено около 200 миллионов рублей. Образовательные учреждения не только снабдили камерами, но и заключили контракты с частными охранными предприятиями, а также установили системы автоматической пожарной и тревожной сигнализации.

Стоит добавить, что все школьники полностью обеспечены учебниками и учебными пособиями - на их закупку в этом году ушло 114 миллионов.

-Если где-то просят что-то докупить, обращайтесь через портал «Твой Сургут» - будем разбираться с каждым случаем отдельно, - дал рекомендацию глава города.

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