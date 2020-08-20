Глава Сургута проверил готовность предприятий общепита к открытию

Фото: Вадим Шувалов, соцсеть "ВКонтакте"

В Сургуте продолжается постепенное снятие ограничений. Все мероприятия осуществляются с большой осторожностью, чтобы не допустить второй волны распространения инфекции. Информацию об этом сообщил глава города на своей странице во «ВКонтакте».

Вчера он осмотрел организации общественного питания, а также ознакомился с их готовностью к принятию посетителей. На время режима повышенной готовности кафе, рестораны и столовые могли продавать еду только на вынос и осуществлять доставку. Из 653 заведений Сургута на такой режим смогли перейти около 200.

Чтобы снова заработать в полную силу, предприятия должны соблюдать ряд требований. Среди них: обслуживание в масках и перчатках, наличие антисептиков, установка дезинфекционных ламп и обязательное измерение температуры посетителей.

-Понимаю, в каком тяжёлом положении сейчас находится отрасль. Администрация со своей стороны продолжит оказывать предпринимателям поддержку: не только консультационную, но и финансовую. В этом году мы выделили 68 миллионов из муниципального бюджета на помощь пострадавшим от пандемии организациям, - рассказал Вадим Шувалов.

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