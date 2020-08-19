В Ханты-Мансийске открылись первые кафе

Фото: www.admhmansy.ru

В Югре стартовал второй этап снятия ограничительных мер. Согласно постановлению Губернатора Югры, с понедельника разрешена деятельность организаций, оказывающих услуги общественного питания на открытом воздухе. В связи с этим представители Администрации Ханты-Мансийска и городские общественники проверили летние кафе, веранды и террасы, на которых так любят собираться отдыхающие.

За два дня было осмотрено 14 заведений. Контрольные группы инспектировали учреждения на соблюдение рекомендаций, разработанных Роспотребнадзором. Согласно им, заведения общепита обязаны обеспечить социальную дистанцию за счёт расстановки столиков на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга. Помимо этого, за каждым может находиться не более двух человек или члены одной семьи.

Также большое внимание уделялось санитарным нормам. Проверялось наличие антисептиков, обеззараживающих приборов и мест для утилизации масок.

На данный момент свою работу начали 9 учреждений общественного питания: бар «Chester gastro pub», итальянское кафе «Про Италия», Гастромаркет «Food Park», ресторан «Гараzh», кафе «Назымчанка», Летняя веранда «Диван-Сарай», ресторан «Кинза», кафе «MYBOX» и кофейня «Travelers coffee».