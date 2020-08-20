В Сургуте дачники «Чернореченского» остались без света почти на шесть часов

В Югре дачники «Чернореченского» остались без света почти на шесть часов Фото: pixabay.com

В Сургуте восстановили электроснабжение дачного кооператива «Чернореченский». Авария произошла в минувший вторник в 18:31.

Прибыв на место, специалисты городских электрических сетей обследовали 4, 5 километра участка ЛЭП. Обнаружив схлёст и обрыв проводов в пролётах, а также разрушение электрического изолятора, который предназначен для их крепления, сотрудники незамедлительно приступили к работе.

-Линия повреждённых электропередач проходит по труднодоступной и заболоченной местности, что затруднило проведение ремонтных работ. Для ликвидации аварии и оперативного восстановления электроснабжения были задействованы еще две дополнительные ремонтные бригады, – рассказал начальник центральной диспетчерской службы «СГЭС» Сергей Романько.

Чтобы восстановить подачу электроэнергии, специалистам понадобилось более пяти часов. Свет включился ровно в полночь.

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