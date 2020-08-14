В дачных кооперативах Сургута установили новые линии электропередач

Фото: администрация Сургута, соцсеть "ВКонтакте"

В Сургуте около двух тысяч дачников получили новое электроснабжение. Специалисты провели работу сразу в семи кооперативах: «Чистые пруды», «Барсовское», «Дружба», «Зеленый бор», «Мостовик-2», «СТ №7» и «Жемчужина».

-На сегодня специалисты «СГЭС» выполнили основную часть работ по модернизации энергообъектов – заменили старые трансформаторные подстанции малой мощности и обеспечили необходимый уровень напряжения в дачных поселках в период низких температур, -рассказал генеральный директор Сургутских городских электрических сетей Пак Мен Чер.

В «Барсовское», «Чистые пруды» и «СТ №7» рабочие устанавливают новые опоры линий электропередач, применяя более надежный, долговечный и безопасный самонесущий изолированный провод. Кроме того, продолжаются работы по монтажу индивидуальных приборов учета.

-В ближайшее время запланировано строительство второй комплектной трансформаторной подстанции в «СТ №7», а также реконструкция воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ и монтаж индивидуальных приборов учета в товариществах «Дружба», «СТ №3», «Лесное» и «Подводник», - добавил руководитель.

Также во всех дачных кооперативах ежедневно замеряется уровень напряжения сети и перераспределения нагрузок.