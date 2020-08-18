В Нефтеюганском районе откроется логопедическая группа для малышей с серьезными речевыми нарушениями

Фото: Администрация Нефтеюганского района, соцсеть "ВКонтакте"

В Нефтеюганском районе открывается ещё одна логопедическая группа для малышей со сложным дефектом развития речи. Работать она будет в Пойковском детском саду комбинированного типа «Капелька». Посещать её смогут 13 маленьких жителей поселения.

Как отмечает учитель-логопед Алина Мастерова, с каждым годом в дошкольные учреждения приходят всё больше детей с серьезными речевыми нарушениями и не всегда их удается исправить в условиях подготовительных групп.

-«Запуском» речи необходимо заниматься с раннего возраста – с 3-4 лет, и это должен быть постоянный процесс. Поэтому было принято решение об открытии логопедической группы для детей младшего возраста от 4 до 5 лет. Образовательный процесс рассчитан минимум на один год обучения. Если этого периода будет недостаточно, то занятия продлятся до трёх лет, - рассказала преподаватель.

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