Айти-стойбища помогают школьникам отдаленных уголков Югры получать образование
Дистанционное обучение доступно даже в самых отдаленных уголках ХМАО. Подробнее об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
- Юрты Пунси в Нефтеюганском районе – одна из площадок уникального окружного проекта айти-стойбище. До ближайшего населенного пункта, поселка Сентябрьский – 45 км. Школьников до интерната доставляют на вертолете, - уточнили власти ХМАО.
Сейчас юные жители айти-стойбищ, как и их ровесники из мегаполисов, привыкают к онлайн-урокам:
- Вероника занимается в таком режиме третью неделю. Спасибо за интернет, сигнал отличный. Теперь вот логопед Ольга Владимировна зарегистрировала нас на сайте, и мы выполняем задания по логопедии. У дочери есть проблемы с произношением звуков, поэтому занимаемся и совершенствуем речь, - рассказал глава семьи Анатолий Каюков о том, как проходит обучение на «дистанционке» его дочери-первоклассницы.
Добавим, что сейчас в регионе действует 11 айти-стойбищ: в Сургутском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Березовском и Белоярском районах, два из них начали работать в 2020 году. До конца этого года в округе планируется подключить еще 11 точек.
ИСТОЧНИК KP.RU