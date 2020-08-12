Решив заняться здоровым образом жизни, нижневартовец украл чужой велосипед Фото: pixabay.com

В полицию города Нижневартовска обратилась местная жительница, заявив о краже велосипеда. По словам женщины, она оставила транспортное средство на улице Ханты-Мансийская, 29 всего на несколько минут, чтобы зайти домой. А выглянув из окна увидела, что кто-то его украл.

Вора задержали через несколько часов. Им оказался мужчина 1970 года рождения, который сразу же признался в содеянном.

Как пояснил нарушитель - он устал ходить пешком, а ему нужно было срочно добраться до дома, поэтому он и взял чужой велосипед. В дальнейшем горожанин планировал заняться здоровым образом жизни и ездить на двухколёснике на работу.

Велосипед вернули законной владелице, а на похитителя завели уголовное дело. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Кстати, это далеко не единственный случай, когда югорчане хотят добраться до дома на чужом транспорте, одна из таких историй произошла несколько дней назад в Сургутском районе.