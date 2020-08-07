В детском медицинском центре Нижневартовска обновили интерьер

Фото: www.dzhmao.ru

Детский консультативно-диагностический центр Нижневартовска, обновил интерьер. Изменения произошли в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Теперь в помещении есть открытая регистратура, расширена зона ожидания, установлен кулер для воды, новые комфортные стулья, пеленаторы и даже стульчик для кормления.

Чтобы малышам было интересней проводить время, им организовали специальное место для рисования - установили детский стол со стульчиками. Кстати, вся мебель ярких цветов.

Малыши с удовольствием разглядывают необыкновенных зверят, поселившихся на больничных стенах. А их родители тем временем могут спокойно изучить справочную информацию на стендах или получить консультацию у сотрудников регистратуры.

Стоит добавить, что в связи с первым этапом снятия ограничений возобновились плановые приёмы врачей-специалистов. Центр работает с соблюдением всех мер безопасности. При посещении граждане обязаны надевать маски, а на входе - обрабатывать руки антисептиком. Также сопровождать ребёнка на приём может только один взрослый.