В Когалыме проведут более 17 километров инженерных сетей

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В Когалыме продолжается благоустройство левобережной части города. В ближайшие годы там построят жилые дома и социальные объекты.

В связи с этим подрядные организации приступили к прокладке магистральных инженерных сетей, среди которых - канализация, а также теплоснабжение и водоснабжение. Общая протяжённость работ более 17 километров.

- Хочется отметить, что это поэтапная работа, которая началась ещё в 2010 году. По мере строительства сетей мы подготавливаем участки под застройку. Комитет по управлению муниципальным имуществом провёл аукционы на заключение договора аренды под строительство на семи участках. До конца года планируем провести ещё несколько аукционов, - рассказал исполняющий обязанности главы города Роман Ярема.

На сегодняшний день в Когалыме идёт строительство восьми жилых домов площадью 20 тысяч квадратных метров. Предназначены они для переселения из ветхого и аварийного жилья. Большинство из них сдадут уже в этом году.

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