В Когалыме заменили большую часть теплового оборудования

31 Июль 2020 2020-07-31T10:37:42+03:00

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Когалым продолжает готовиться к отопительному периоду. К работам специалисты приступили ещё в начале мае - подготовить город необходимо к середине сентября.

Один из самых значимых пунктов – это ремонты основного и вспомогательного котельного оборудования, которые включают 64 насоса, 37 котлов, 21 вентилятор и множество других важных деталей.

Благодаря отключению горячего водоснабжения специалистам удалось выполнить все запланированные работы. Стоит отметить, что они были завершены с опережением срока, горячая вода появилась в домах когалымчан раньше объявленных дат.

Помимо этого, уже выполнен запланированный ремонт 546 метров внутриквартальных тепловых сетей, а также завершены масштабные работы по замене теплообменного оборудования на центральном тепловом пункте №2. На смену ему пришёл новейший теплообменный аппарат.

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ИСТОЧНИК KP.RU