В Югре запретили охоту и рыбалку

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:25:46+03:00

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Югорским рыбакам и охотникам запретили посещать лес. Такое решение принято из-за особого противопожарного режима, действующего в регионе.

Помимо этого, жителям запрещается сжигать мусор, сухую траву и разводить костры неподалёку от лесов. Также югорчанам непозволительно заниматься охотой и рыбалкой в поймах крупных рек.

В дополнении ко всему перечисленному, нельзя использовать мангалы и иные приспособления для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня. Исключение сделано лишь для заведений общепита.

Стоит отметить, что для охраны населённых пунктов и оперативного реагирования на пожары создали специальные межведомственные группы, которые будут патрулировать местность. Это сотрудники региональных управлений по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а также полицейские, добровольная пожарная охрана и волонтёры.

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ИСТОЧНИК KP.RU