В Югре запретили охоту и рыбалку
Югорским рыбакам и охотникам запретили посещать лес. Такое решение принято из-за особого противопожарного режима, действующего в регионе.
Помимо этого, жителям запрещается сжигать мусор, сухую траву и разводить костры неподалёку от лесов. Также югорчанам непозволительно заниматься охотой и рыбалкой в поймах крупных рек.
В дополнении ко всему перечисленному, нельзя использовать мангалы и иные приспособления для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня. Исключение сделано лишь для заведений общепита.
Стоит отметить, что для охраны населённых пунктов и оперативного реагирования на пожары создали специальные межведомственные группы, которые будут патрулировать местность. Это сотрудники региональных управлений по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а также полицейские, добровольная пожарная охрана и волонтёры.
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Особый противопожарный режим установили в Югре. Временно наложен строгий запрет на посещение лесов (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU