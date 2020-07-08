Особый противопожарный режим установили в Югре

8 Июль 2020 2020-07-08T09:10:39+03:00

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На территории ХМАО установили особый противопожарный режим. В этот период действует строгий запрет на посещение лесов.

- Запрещается выжигание сухой растительности. Также устанавливается запрет на разведение костров, сжигание мусора, травы, листвы на придомовых территориях частных домов и дачах, - особо подчеркнули в пресс-службе регионального МЧС.

В настоящий момент приостанавливается использование мангалов и прочих приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня.

Известно, что для дополнительных противопожарных мероприятий созданы патрули для контроля за обстановкой с пожарами и выявления виновных в нарушении правил пожарной безопасности.

Напомним, нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режим, влекут штраф для граждан в размере от двух до четырех тысяч рублей.

Добавим, если вы стали свидетелями фактов нарушений правил пожарной безопасности - срочно звоните по телефонам: 101 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU