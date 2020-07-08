Особый противопожарный режим установили в Югре
На территории ХМАО установили особый противопожарный режим. В этот период действует строгий запрет на посещение лесов.
- Запрещается выжигание сухой растительности. Также устанавливается запрет на разведение костров, сжигание мусора, травы, листвы на придомовых территориях частных домов и дачах, - особо подчеркнули в пресс-службе регионального МЧС.
В настоящий момент приостанавливается использование мангалов и прочих приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня.
Известно, что для дополнительных противопожарных мероприятий созданы патрули для контроля за обстановкой с пожарами и выявления виновных в нарушении правил пожарной безопасности.
Напомним, нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режим, влекут штраф для граждан в размере от двух до четырех тысяч рублей.
Добавим, если вы стали свидетелями фактов нарушений правил пожарной безопасности - срочно звоните по телефонам: 101 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU