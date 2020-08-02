Лесные пожары в Югре: общая площадь возгорания на 2 августа 2020 составляет почти 600 гектаров
В Югре по состоянию на 9 утра 2 августа 2020 года бушуют 6 лесных пожаров общей площадью 593,5 гектаров. Как сообщили в региональном департаменте недропользования и природных ресурсов, леса горят в государственном природном заповеднике «Малая Сосьва» и в Няксимвольском и Советском лесничествах. Один из них (в заповеднике) локализован.
За сутки в Югре огнеборцы ликвидировали 27 лесных пожаров. Общая площадь действующих возгораний уменьшилась на 9,5 тысяч гектаров.
Оперативная информация с пожарами в Югре. Инфографика: Оперштаб Югры
Как сообщили в Ханты-Мансийском центре по гидрометеорологии и статистическим данным специализированной диспетчерской службы базы авиационной и наземной охраны лесов, 2 августа в Югре прогнозируются 1-3 классы пожарной опасности.
Напомним, что распоряжением правительства Югры «О введении особого противопожарного режима» на территории региона с 6 июля введен особый противопожарный режим.
В конце июля «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что пожары в Югре достигли небывалых размеров, по площади сравнимых с территорией Сан-Марино. К счастью, сейчас ситуация улучшилась.
ИСТОЧНИК KP.RU