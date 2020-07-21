«В два раза больше площади Сан-Марино»: в Югре бушуют небывалые лесные пожары

Хотя в Югре удалось добиться сокращения площади и количества действующих лесных пожаров на этой неделе, ситуация остается напряженной. Огонь пылает на территории примерно в 14 тысяч гектаров - это чуть меньше, чем занимает княжество Лихтенштейн и в два с лишним раза больше площади Сан-Марино.

Горящие леса стали одной из главных проблем для половины регионов России этим необычайно жарким летом, но именно Югра - в числе тех территорий, где стихия разбушевалась особенно сильно. Регион стал одним из субъектов РФ, где ввели режим ЧС. Это стало основанием для визита в округ сразу двух федеральных министров, а в изучении причин пожаров участвуют сотрудники следственного комитета.

Земли лесного фонда составляют 92% территории Югры.Фото ФБУ «Авиалесоохрана»

Проводятся проверки

За минувшие сутки в округе локализовано 7 лесных пожаров на площади более трех тысяч гектаров, в том числе 4 крупных возгорания на землях лесного фонда Березовского, Кондинского, Октябрьского и Ханты-Мансийского районов. При этом полностью ликвидированы все крупные лесные пожары в Советском районе.

С помощью авиации специалисты 58 раз сливали воду на полыхающие леса (общий объём воды - 647 тонн) и обработали более 5 километров кромки действующих пожаров.

Как сообщают в правительстве Югры, основными причинами возгораний на территории автономного округа являются грозовые разряды. С начала пожароопасного сезона это привело к появлению 235 очагов. Человеческий фактор и несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах, в том числе безответственные действия местного населения и туристов, стали причинами как минимум 20 лесных пожаров.

В Югре в связи с пожарами был введен режим ЧС. Фото ФБУ «Авиалесоохрана»

Сейчас следователи проводят процессуальные проверки, в частности, из-за распространения лесных пожаров в Советском и Кондинском районах. Силовики проверяют действия чиновников, в обязанности которых входит принятие мер по недопущению возгорания, распространения огня и ликвидации лесных пожаров.

Парашютист-пожарный Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры Артем Язёнок почти две недели провел в тайге на тушении лесных пожаров. Фото: Правительство Югры

Вот так выглядит пожар в Югре с высоты птичьего полёта. Фото: правительство Югры

Общероссийская проблема

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре зарегистрировано 255 лесных пожаров общей площадью 30954,14 га, в том числе лесная площадь – 30859,92 га. По распоряжению правительства Югры 6 июля на территории автономного округа введен особый противопожарный режим. Ранее он в этом году уже вводился дважды: с 8 по 18 мая, с 8 по 19 июня.

Администрация Советского района 10 июля ввела режим чрезвычайной ситуации в лесах, спустя 3 дня то же самое сделала и администрация Кондинского района. Распоряжением губернатора Югры 14 июля введен режим ЧС в лесах, расположенных в границах всего автономного округа.

16 июля в Югру прибыли министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Евгений Зиничев и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Они облетели 5 650 гектаров действующих лесных пожаров в Советском районе, лично происпектировали ситуацию в округе, а затем обсудили ее на совещании вместе с югорскими чиновниками. Как сказал Дмитрий Кобылкин, ситуация в Югре непростая, но абсолютно управляемая.

Земли лесного фонда составляют 92% территории Югры.Фото ФБУ «Авиалесоохрана»

Евгений Зиничев заявил, что лесные пожары в этом году стали настоящей бедой для всей России, заметив, что наряду с природными явлениями ответственность за это должен взять на себя и человек. Он обратил внимание, что в Югре количество пожаров по сравнению с прошлым годом выросло в 2,5 раза.

Стоит заметить, что только на прошлой неделе, по данным ФБУ «Авиалесоохрана», в России ликвидировано 797 лесных пожаров в 43 регионах. Общая площадь, пройденная огнем, составила более 63 тысяч га. Режим ЧС введен в 8 субъектах: на всей территории Якутии, Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в Ивдельском районе Свердловской области, в Баргузинском районе Республики Бурятия, в Могочинском районе Забайкальского края, в Ташлинском районе Оренбургской области, в Бурзянском районе Республики Башкортостан.

Оперативная ситуация с пожарами в Югре

Пилотный проект

Для повышения эффективности борьбы с лесными пожарами в таких регионах как Югра, губернатор Наталья Комарова предложила сделать округ пилотной площадкой для отработки возможности концентрации ресурсов, направленных на предотвращение и борьбу с пожарами вплоть до подготовки кадров. Она напомнила, что 92 процента территории Югры составляют земли лесного фонда, что определяет специфику в ситуации с лесными пожарами. Например, есть такие территории, куда даже на вездеходах сложно добраться, поскольку около половины площади субъекта занято болотами.

В Югре уже создана серьезная материальная база. Задействовано 14 самолетов, 9 вертолетов, из которых 4 оборудованы водосливными устройствами. Для мониторинга ситуации используются квадракоптеры, привлечены парашютисты-десантники, готовые в любой момент высадиться на проблемном участке и приступить к тушению. Ежегодно пополняется парк лесопожарной техники и оборудования.

Главное, чего удалось добиться при локализации лесных пожаров, – обезопасить населенные пункты. В этом свою роль сыграло оперативное информирование населения о возможных угрозах, а также привлечение добровольцев для участия в тушении. По последним данным МЧС Югры, в округе действуют 19 пожаров на площади менее 14 тысяч га. Погода пока не способствует снижению напряженности. Большой жары прогноз не обещает, однако и серьезных осадков на территории округа в ближайшие дни не ожидается. Впрочем, динамика говорит о том, что наземные и авиационные противопожарные службы способны решить задачу своими силами.