Полиция Югорска за сутки раскрыла кражу из магазина

1 Авг. 2020 2020-08-01T09:51:15+03:00

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В дежурную часть отдела МВД России в Югорске поступило обращание директора одного из магазинов спортивных товаров. Он сообщил о краже.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемой. Это казалась женщина 1958 года рождения. Она хотела купить купальник для себя и куртку для дочери. Женщина выбрала еще несколько вещей. После примерки она решила их украсть. Злоумышленница оторвала бирки с одежды и сложила вещи в сумку, а для отвлечения решила оплатить только стоимость запланированной покупки.

В результате похищены оказались спортивная футболка, три пары спортивных брюк и три пары шорт. Сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей. После задержания женщина во всем призналась и вернула похищенное. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU