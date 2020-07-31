31 Июль 2020 2020-07-31T15:57:14+03:00

В Югре предприятию назначили огромный штраф по вине сотрудника Фото: pixabay.com

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Прокуратура Ханты-Мансийска осуществила проверку на одном из предприятий, оказывающего услуги по грузоперевозкам. Поводом стала – дача взятки инспектору ДПС работником учреждения.

Следствие установило, что мужчина, занимающий должность инженера, предложил сотруднику дорожно-патрульной службы взятку от имени юридического лица. Таким образом он хотел избежать штрафа за нарушение правил дорожного движения при грузоперевозке.

В связи с выявленным нарушением прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.19.28 КоАП РФ «незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

Мировой судья признал предприятие виновным и назначил наказание в виде штрафа - 1 миллион рублей.

Стоит добавить, что ранее в отношении сотрудника компании был вынесен обвинительный приговор по ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ «покушение на дачу взятки».

ИСТОЧНИК KP.RU