2020-07-31T15:16:02+03:00
Общество

Зоозащитники Сургутского района вошли в тройку лучших добровольческих объединений Югры

Общественники стараются найти хозяев для бездомных собак
Вера Зенина
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Фото: Верный друг, соцсеть "ВКонтакте"Фото: Верный друг, соцсеть "ВКонтакте"
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Некоммерческая организация «Верный друг» завоевала третье место в региональном этапе конкурса «Доброволец России-2020», предоставив на суд жюри проект «Заведи друга».

-Наш проект «Заведи друга» направлен на сокращение количества бесхозных собак в Сургутском районе. На частной базе в Сургуте мы содержим 65 собак, отловленных в поселениях района. Мы чётко следуем закону - всех подопечных стерилизуем, прививаем, чипируем и вносим в районную базу данных, а после - передаём новым владельцам, - рассказала одна из основателей организации Светлана Жереб.

Стоит добавить, что этот проект уже принёс организации второе место на муниципальном этапе конкурса «Доброволец-2020». Охват проекта – более 600 человек. Реализуют его зоозащитники совместно с благотворительным фондом «Траектория надежды».

-Наша цель - создание полноценного, официального приюта с площадкой для выгула, что поможет существенно сократить количество безнадзорных животных в Сургутском районе, - добавила Светлана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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