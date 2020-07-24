В Сургуте центр по размещения бездомных животных отремонтируют на 5 миллионов рублей

24 Июль 2020 2020-07-24T11:46:14+03:00

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Сургутское общественное движение «Дай лапу» получило 5 миллионов рублей из городского бюджета. Ребята выиграли в конкурсе «Бюджет Сургута онлайн» с проектом по благоустройству центра размещения бездомных животных. Эту инициативу поддержал народный совет и более шести тысяч горожан.

-Впервые некоммерческая организация выиграла максимально возможный грант, обычно сумма составляет 200-300 тысяч рублей в рамках программы по развитию гражданского общества. Именно участие в конкурсе «Бюджет Сургута онлайн» позволило движению «Дай лапу» получить значительную сумму на поддержку своей деятельности, - рассказала главный бухгалтер городской администрации Маргарита Новикова.

Сегодня под опекой волонтёров находятся 120 собак, но на территории центра проживают только 40 животных, остальные содержатся на передержке у волонтёров.

-Мы планируем построить на средства гранта 50 вольеров и капитальных будок, установить в каждой секции столы для кормления собак, скамейки на территории центра. В августе нас ждет большая стройка. Сейчас мы производим расчёты, закупаем материалы, заключаем договор с подрядчиком. За два месяца планируем завершить все работы, - поделилась идеями руководитель общественного движения «Дай лапу» Александра Нуриева.

ИСТОЧНИК KP.RU