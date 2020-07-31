2020-07-31T13:39:52+03:00
Общество

В исправительных колониях Югры пошьют спецодежду на 8 миллионов рублей

Учреждения заключили специальные контракты
Вера Зенина
Поделиться:
Фото: www.86.fsin.gov.ruФото: www.86.fsin.gov.ru
Изменить размер текста:

Осуждённые из колоний Сургута и Нижневартовска приступили к пошиву разнообразной спецодежды и пастельных принадлежностей.

В начале года учреждения заключили контракт на 5 миллионов рублей с городскими и окружными организациями здравоохранения и образования, а общий объем внутрисистемных заказов составил более трех миллионов рублей, итого – 8 миллионов.

Осуждённым предстоит изготовить спецодежду, пастельные принадлежности и полотенца. Помимо этого, исправительные колонии получили заказ на пошив вещей для самих заключённых и форменной одежды для сотрудников ведомства. Начиная с этого года, учреждения уже выполнили заказы на сумму более пяти миллионов рублей.

-Между УФСИН по ХМАО-Югре и региональными органами государственной власти налажено тесное сотрудничество по вопросам реализации продукции. В рамках государственной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» было приобретено 18 единиц швейного оборудования на сумму более 700 тысяч рублей, что позволило расширить ассортимент выпускаемой продукции и дополнительно трудоустроить 20 заключённых, - рассказала начальник отдела трудовой адаптации осуждённых Надежда Скворцова.

Стоит добавить, что в первую очередь работой обеспечивают тех заключённых, которые имеют денежные обязательства перед потерпевшими. Среднемесячная заработная плата составляет – 6 548 рублей в месяц, с учётом всех вычетов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Югре составили рейтинг самых популярных книг среди осуждённых. В анкетировании приняли участие все исправительные учреждения Югры и следственный изолятор города Нижневартовска (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поликлиники Нижневартовска возобновили работу
В Югре предприятию назначили огромный штраф по вине сотрудника
Зоозащитники Сургутского района вошли в тройку лучших добровольческих объединений Югры
Житель Нягани случайно поджёг лес
В исправительных колониях Югры пошьют спецодежду на 8 миллионов рублей
Офтальмологический центр Ханты-Мансийска приступает к приёму граждан
На месторождении в Советском районе чуть не украли имущество стоимостью 1,5 миллиона рублей
В детской больнице Нягани появилось новое оборудование для недоношенных детей
В Когалыме заменили большую часть теплового оборудования
Жители Ханты-Мансийска выбрали место для строительства самой большой игровой площадки
Пьяный житель Сургута устроил в поезде поножовщину
В Югре увеличилась площадь лесных пожаров
Росгвардецы Югры задержали браконьера с ценными породами рыб
В Кондинском районе отремонтировали более 11 километров региональной трассы
Окружную больницу Ханты-Мансийска оборудовали стойками с 3D-визуализацией
В Нефтеюганске завершилось расследование по факту жестокого убийства 3-летней девочки своим отцом
В детской больнице Нижневартовска возобновили приём узкие специалисты
Погода в Югре на 31 июля: +20 градусов и дождь
Жителя Югры осудили за распространение фейка о коронавирусе
Собираясь купить породистую собаку, жительница Нефтеюганска потеряла более 30 тысяч рублей
Югорчанам предлагают разработать проекты будущего
Азербайджанцы продавали контрафактный алкоголь в Сургуте
Ханты-Мансийский центр занятости поможет выпускникам найти работу
Житель Сургута рассказал полиции о наркомане возле своего дома
Югорские чиновники ознакомились с ремонтом дорог в Нижневартовске
Пытаясь получить компенсацию за мазь для суставов, жительница Советского района лишилась 300 тысяч рублей