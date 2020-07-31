В исправительных колониях Югры пошьют спецодежду на 8 миллионов рублей

31 Июль 2020 2020-07-31T13:39:52+03:00

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Осуждённые из колоний Сургута и Нижневартовска приступили к пошиву разнообразной спецодежды и пастельных принадлежностей.

В начале года учреждения заключили контракт на 5 миллионов рублей с городскими и окружными организациями здравоохранения и образования, а общий объем внутрисистемных заказов составил более трех миллионов рублей, итого – 8 миллионов.

Осуждённым предстоит изготовить спецодежду, пастельные принадлежности и полотенца. Помимо этого, исправительные колонии получили заказ на пошив вещей для самих заключённых и форменной одежды для сотрудников ведомства. Начиная с этого года, учреждения уже выполнили заказы на сумму более пяти миллионов рублей.

-Между УФСИН по ХМАО-Югре и региональными органами государственной власти налажено тесное сотрудничество по вопросам реализации продукции. В рамках государственной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» было приобретено 18 единиц швейного оборудования на сумму более 700 тысяч рублей, что позволило расширить ассортимент выпускаемой продукции и дополнительно трудоустроить 20 заключённых, - рассказала начальник отдела трудовой адаптации осуждённых Надежда Скворцова.

Стоит добавить, что в первую очередь работой обеспечивают тех заключённых, которые имеют денежные обязательства перед потерпевшими. Среднемесячная заработная плата составляет – 6 548 рублей в месяц, с учётом всех вычетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU