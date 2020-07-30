В Югре составили рейтинг самых популярных книг среди осуждённых

30 Июль 2020 2020-07-30T08:36:26+03:00

В анкетировании приняли участие все исправительные учреждения Югры и следственный изолятор города Нижневартовска

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Читать книги - занятие полезное, особенно если речь идёт о литературе, проверенной не одним десятком поколений.

Осуждённые исправительных колонии региона придерживаются такого же мнения. Недавно, в рамках Всероссийской акции «Твои друзья - книги», УФСИН по ХМАО-Югре провёл опрос об их читательском предпочтении.

Оказалось, что творения наших современников не менее востребованы, чем произведения великих классиков. Многие осуждённые отметили, что с удовольствием перечитывают произведения Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», Л.Н. Толстого «Анна Каренина», Н.А. Островского «Как закалялась сталь», Б. Акунина «Азазель», большинство из которых являются обязательной частью школьной программы. Из поэтов предпочтение отдаётся представителям Серебряного века: А.А. Блоку, С.А. Есенину, М. И. Цветаевой.

Зарубежная литература также пользуется большим спросом. Это произведения А. Дюма «Граф Монте-Кристо», «Три мушкетера», К. Дойла «Приключения Шерлока Холмса», В. Скотта «Айвенго», Г.Д. Робертса «Шантарм» и продолжение бестселлера «Тень горы» и многих других.

Стоит отметить, что во всех исправительных учреждениях Югры функционируют библиотеки. Общий фонд печатных изданий составляет более 17 тысяч экземпляров.

ИСТОЧНИК KP.RU