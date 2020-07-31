В Кондинском районе отремонтировали более 11 километров региональной трассы

31 Июль 2020 2020-07-31T08:56:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кондинском районе отремонтировали участок дороги «Междуреченский – Мортка», протяжённость более 11 километров.

Приёмочная комиссия проверила качество выполненных работ, а также готовность участка дороги к вводу в эксплуатацию. В состав комиссии вошли представители заказчика, подрядной организации и общественности. Нареканий к объекту не возникло.

Стоимость ремонта составила почти 207 миллионов рублей. На эти средства рабочие положили особое покрытие, которое имеет высокую прочность и низкий показатель уровня шума. Кроме того оно остаётся стабильным при механических воздействиях и характеризуется повышенным коэффициентом сцепления шин с поверхностью дороги.

Ко всему прочему, были выполнены работы по укреплению обочин щебнем, ремонт откосов и нанесена дорожная разметка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Югорские чиновники ознакомились с ремонтом дорог в Нижневартовске. Общая сумма работ составит 152 миллиона рублей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU