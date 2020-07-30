2020-07-30T13:27:51+03:00
Недвижимость

Югорские чиновники ознакомились с ремонтом дорог в Нижневартовске

Общая сумма работ составит 152 миллиона рублей
Вера Зенина
Поделиться:
Фото: www.n-vartovsk.ruФото: www.n-vartovsk.ru
Изменить размер текста:

В рамках рабочего визита председатель югорской думы Борис Хохряков прибыл в Нижневартовск. Совместно с главой города Василием Тихоновым и председателем муниципальной думы Максимом Клецем он посетил несколько участков дорог, на которых ведется капитальный ремонт.

На первом участке по улице Омской, длинна которого чуть более километра, уже завершены работы по устранению ям. Сейчас подрядчик приступил к укладке верхнего слоя дорожного покрытия, после этого предстоит нанести разметку, частично заменить бортовой камень и установить пандусы.

-Подрядчики, работающие с нами, финансово заинтересованы в долговечности нового асфальта. После окончания ремонта они будут содержать дорогу в течении 49 месяцев. Жители города, которые не раз говорили о необходимости обновления городской транспортной сети, смогут пользоваться благоустроенной дорогой. При этом, бюджетные средства на её содержание тратиться не будут, - сказал глава города Василий Тихонов.

Протяжённость участка на улице Ленина составляет 1888 метров. Работы по устранению ям здесь уже завершились, сейчас подрядчик приступил к укладке верхнего слоя асфальтобетона и нанесению дорожной разметки с использованием термопластика и холодного пластика. Еще одна передовая технология, которая применяется на улице Ленина - это щебёночно-мастичный асфальтобетон. Благодаря нему колейность на дороге должна появиться намного позже.

Стоить отметить, что ремонт проводится в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Проект дал Нижневартовску возможность ремонтировать больше дорог, чем когда-либо. Если раньше средний годовой бюджет на дорожные работы составлял 250 миллионов рублей за год, то сейчас это уже около 750 миллионов. Хорошо, что во время ремонта используются современные технологии», - добавил председатель югорской Думы Борис Хохряков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Сургута рассказал полиции о наркомане возле своего дома
Югорские чиновники ознакомились с ремонтом дорог в Нижневартовске
Пытаясь получить компенсацию за мазь для суставов, жительница Советского района лишилась 300 тысяч рублей
Жители Югры смогут перенестись в прошлое
Югра приступила к снятию части ограничительных мер по коронавирусу
Подростки Сургута продолжают свободно покупать алкоголь в магазинах
Площадь лесных пожаров Югры уменьшилась почти в два раза
В Югре составили рейтинг самых популярных книг среди осуждённых
В Октябрьском районе обновят «Площадь победы»
Пытаясь найти работу, сургутянин стал жертвой мошенников
Югра поддерживает создание и модернизацию баз отдыха для туристов
Мобильное приложение для мигрантов может заработать на территории всей Югры
Общественники Сургута подозревают, что в местное озеро сливаются нечистоты
Погода в Югре на 30 июля: +20 градусов, местами дождь, гроза
В Урае появится бульвар с избой-читальней и фигурными барельефами
Осенью в Нижневартовске заработает станция ультрафиолетового обеззараживания воды
Десять югорчан отправились служить в Президентский полк Российской Федерации
В Сургуте внук заживо сжёг родную бабушку
Югра приступила к созданию своей туристической платформы VISITUGRA
Банде наркоторговцев из Сургутского района утвердили обвинительное заключение
Югорчане собрали гуманитарную помощь детям, проходящим лечение в больнице Нижневартовска
В Когалыме откроется онлайн-лагерь с дневным пребыванием детей
Жители Ханты-Мансийска получат огромную детскую и спортивную площадки в следующем году