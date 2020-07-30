Югорские чиновники ознакомились с ремонтом дорог в Нижневартовске

30 Июль 2020 2020-07-30T13:27:51+03:00

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В рамках рабочего визита председатель югорской думы Борис Хохряков прибыл в Нижневартовск. Совместно с главой города Василием Тихоновым и председателем муниципальной думы Максимом Клецем он посетил несколько участков дорог, на которых ведется капитальный ремонт.

На первом участке по улице Омской, длинна которого чуть более километра, уже завершены работы по устранению ям. Сейчас подрядчик приступил к укладке верхнего слоя дорожного покрытия, после этого предстоит нанести разметку, частично заменить бортовой камень и установить пандусы.

-Подрядчики, работающие с нами, финансово заинтересованы в долговечности нового асфальта. После окончания ремонта они будут содержать дорогу в течении 49 месяцев. Жители города, которые не раз говорили о необходимости обновления городской транспортной сети, смогут пользоваться благоустроенной дорогой. При этом, бюджетные средства на её содержание тратиться не будут, - сказал глава города Василий Тихонов.

Протяжённость участка на улице Ленина составляет 1888 метров. Работы по устранению ям здесь уже завершились, сейчас подрядчик приступил к укладке верхнего слоя асфальтобетона и нанесению дорожной разметки с использованием термопластика и холодного пластика. Еще одна передовая технология, которая применяется на улице Ленина - это щебёночно-мастичный асфальтобетон. Благодаря нему колейность на дороге должна появиться намного позже.

Стоить отметить, что ремонт проводится в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Проект дал Нижневартовску возможность ремонтировать больше дорог, чем когда-либо. Если раньше средний годовой бюджет на дорожные работы составлял 250 миллионов рублей за год, то сейчас это уже около 750 миллионов. Хорошо, что во время ремонта используются современные технологии», - добавил председатель югорской Думы Борис Хохряков.

ИСТОЧНИК KP.RU